Парфёнов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1936
Дата смерти03.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1936
Отец: Парфёнов Иван
Мать: Парфёнова Полина
Рождение ребёнка
01.10.1963
Рождение ребёнка
15.06.1965
Рождение ребёнка
29.07.1968
Рождение ребёнка
04.07.1973
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Парфёнова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парфёнова Нина
Смерть
03.07.1999