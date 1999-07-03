Парфёнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1936

Дата смерти

03.07.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1936

Отец: Парфёнов Иван

Мать: Парфёнова Полина

Рождение ребёнка
01.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Нина

Рождение ребёнка
15.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Нина

Рождение ребёнка
29.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфёнова Нина

Рождение ребёнка
04.07.1973

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Парфёнова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Нина

Смерть
03.07.1999
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