Кузнецов Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Мирон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1950

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кузнецов Николай

Мать: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
15.11.1897

Дочь: Киреева Агриппина

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
22.05.1911

Сын: Кузнецов Николай

Мать ребёнка: Матрёна

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.04.1914

Дочь: Петрова Анна

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Елизавета

Мать ребёнка: Матрёна

Смерть
После 1950
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