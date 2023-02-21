Кузнецов Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Кузнецов Николай
Мать: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
15.11.1897
Дочь: Киреева Агриппина
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
22.05.1911
Сын: Кузнецов Николай
Мать ребёнка: Матрёна
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.04.1914
Дочь: Петрова Анна
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Елизавета
Мать ребёнка: Матрёна
Смерть
После 1950