Киреева (Кузнецова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1897
Дата смерти15.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1897
Отец: Кузнецов Мирон
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1922
Отец ребёнка: Киреев Иван
Рождение ребёнка
13.08.1926
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Киреев Иван
Рождение ребёнка
11.09.1931
Дочь: Малолеткова Валентина
Отец ребёнка: Киреев Иван
Рождение ребёнка
10.08.1937
Сын: Киреев Александр
Отец ребёнка: Киреев Иван
Смерть
15.01.1960