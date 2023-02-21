Киреева (Кузнецова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Кузнецова) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1897

Дата смерти

15.01.1960

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Около 1922 г.р.
1926 г.р.
1931 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1897

Отец: Кузнецов Мирон

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Киреев Виктор (Виталий?)

Отец ребёнка: Киреев Иван

Рождение ребёнка
13.08.1926

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Киреев Иван

Рождение ребёнка
11.09.1931

Дочь: Малолеткова Валентина

Отец ребёнка: Киреев Иван

Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Киреев Александр

Отец ребёнка: Киреев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киреев Иван

Смерть
15.01.1960
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