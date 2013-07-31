Малолеткова (Киреева) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1931
Дата смерти31.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931
Отец: Киреев Иван
Мать: Киреева Агриппина
Рождение ребёнка
01.11.1958
Рождение ребёнка
23.06.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малолетков Борис
Смерть
31.07.2013