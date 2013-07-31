Малолеткова (Киреева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малолеткова (Киреева) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1931

Дата смерти

31.07.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931

Отец: Киреев Иван

Мать: Киреева Агриппина

Рождение ребёнка
01.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малолетков Борис

Рождение ребёнка
23.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малолетков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малолетков Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малолетков Борис

Смерть
31.07.2013
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