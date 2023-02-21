Киреев Виктор (Виталий?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Виктор (Виталий?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Киреев Иван

Мать: Киреева Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киреева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киреева ?

Смерть
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
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