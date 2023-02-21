Киреев Виктор (Виталий?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Отец: Киреев Иван
Мать: Киреева Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киреева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киреева ?
Смерть
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым