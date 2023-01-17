Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрёна

Матрёна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1897

Дочь: Киреева Агриппина

Отец ребёнка: Кузнецов Мирон

Рождение ребёнка
22.05.1911

Сын: Кузнецов Николай

Отец ребёнка: Кузнецов Мирон

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.04.1914

Дочь: Петрова Анна

Отец ребёнка: Кузнецов Мирон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Елизавета

Отец ребёнка: Кузнецов Мирон

Смерть
После 1950
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close