Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1897
Дочь: Киреева Агриппина
Отец ребёнка: Кузнецов Мирон
Рождение ребёнка
22.05.1911
Сын: Кузнецов Николай
Отец ребёнка: Кузнецов Мирон
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.04.1914
Дочь: Петрова Анна
Отец ребёнка: Кузнецов Мирон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова Елизавета
Отец ребёнка: Кузнецов Мирон
Смерть
После 1950