Петрова (Кузнецова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Кузнецова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1914

Дата смерти

30.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1914

Отец: Кузнецов Мирон

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шишкина Раиса

Отец ребёнка: Петров Николай Макарович

Рождение ребёнка
20.09.1945

Сын: Петров Сергей

Отец ребёнка: Петров Николай Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Анатолий

Отец ребёнка: Петров Николай Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Владимир

Отец ребёнка: Петров Николай Макарович

Смерть
30.09.1964
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