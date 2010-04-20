Петрова (Кузнецова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1914
Дата смерти30.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1914
Отец: Кузнецов Мирон
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шишкина Раиса
Отец ребёнка: Петров Николай Макарович
Рождение ребёнка
20.09.1945
Сын: Петров Сергей
Отец ребёнка: Петров Николай Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Анатолий
Отец ребёнка: Петров Николай Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Владимир
Отец ребёнка: Петров Николай Макарович
Смерть
30.09.1964