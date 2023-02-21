Петров Николай Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Петров Макар

Мать: Петрова ?

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шишкина Раиса

Мать ребёнка: Петрова Анна

Рождение ребёнка
20.09.1945

Сын: Петров Сергей

Мать ребёнка: Петрова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Анатолий

Мать ребёнка: Петрова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Владимир

Мать ребёнка: Петрова Анна

Смерть
Неизвестно
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