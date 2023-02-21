Петров Николай Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Петров Макар
Мать: Петрова ?
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шишкина Раиса
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
20.09.1945
Сын: Петров Сергей
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Анатолий
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Владимир
Мать ребёнка: Петрова Анна
Смерть
Неизвестно