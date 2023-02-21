Кузнецова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кузнецов Мирон
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кузнецов Василий
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Федосия
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Норкова Мария
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Николай
Смерть
Неизвестно