Кузнецова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кузнецов Мирон

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кузнецов Василий

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Федосия

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Норкова Мария

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай

Смерть
Неизвестно
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