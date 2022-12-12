(Кузнецова) Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Кузнецов Николай
Мать: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
1897
Сын: Романов Иван
Отец ребёнка: Романов Алексей
Рождение ребёнка
1904
Сын: Романов Влас
Отец ребёнка: Романов Алексей
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: Первова Улита
Отец ребёнка: Романов Алексей
Рождение ребёнка
19.01.1910
Сын: Романов Степан
Отец ребёнка: Романов Алексей
Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1913
Дочь: Табачкова Евдокия
Отец ребёнка: Романов Алексей
Рождение ребёнка
Около 01.03.1917
Сын: Романов Алексей
Отец ребёнка: Романов Алексей
Рождение ребёнка
Около 01.03.1917
Сын: Романов Антон
Отец ребёнка: Романов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Алексей
Смерть
Неизвестно