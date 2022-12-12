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(Кузнецова) Федосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Кузнецов Николай

Мать: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Романов Иван

Отец ребёнка: Романов Алексей

Рождение ребёнка
1904

Сын: Романов Влас

Отец ребёнка: Романов Алексей

Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: Первова Улита

Отец ребёнка: Романов Алексей

Рождение ребёнка
19.01.1910

Сын: Романов Степан

Отец ребёнка: Романов Алексей

Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1913

Дочь: Табачкова Евдокия

Отец ребёнка: Романов Алексей

Рождение ребёнка
Около 01.03.1917

Сын: Романов Алексей

Отец ребёнка: Романов Алексей

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1917

Сын: Романов Антон

Отец ребёнка: Романов Алексей

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Алексей

Смерть
Неизвестно
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