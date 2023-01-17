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Романов Степан

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Место рождения

Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.01.1910

Дата смерти

24.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

1927 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910

Отец: Романов Алексей

Мать: Федосия

Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Никитина Тамара

Мать ребёнка: Романова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Романов Иван

Мать ребёнка: Романова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.1947

Сын: Романов Фёдор

Мать ребёнка: Романова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Агафья Николаевна

Смерть
24.04.1983
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