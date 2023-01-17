Романов Степан
Место рождения
Дата рождения19.01.1910
Дата смерти24.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910
Отец: Романов Алексей
Мать: Федосия
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Никитина Тамара
Мать ребёнка: Романова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Романов Иван
Мать ребёнка: Романова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
26.03.1947
Сын: Романов Фёдор
Мать ребёнка: Романова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Агафья Николаевна
Смерть
24.04.1983