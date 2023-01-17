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Романов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Романов Степан

Мать: Романова ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Романов Иван

Мать ребёнка: Федосия

Рождение ребёнка
1904

Сын: Романов Влас

Мать ребёнка: Федосия

Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: Первова Улита

Мать ребёнка: Федосия

Рождение ребёнка
19.01.1910

Сын: Романов Степан

Мать ребёнка: Федосия

Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1913

Дочь: Табачкова Евдокия

Мать ребёнка: Федосия

Рождение ребёнка
Около 01.03.1917

Сын: Романов Алексей

Мать ребёнка: Федосия

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1917

Сын: Романов Антон

Мать ребёнка: Федосия

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия

Смерть
Неизвестно
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