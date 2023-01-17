Романов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Романов Степан
Мать: Романова ?
Рождение ребёнка
1897
Сын: Романов Иван
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Романов Влас
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: Первова Улита
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
19.01.1910
Сын: Романов Степан
Мать ребёнка: Федосия
Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.02.1913
Дочь: Табачкова Евдокия
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
Около 01.03.1917
Сын: Романов Алексей
Мать ребёнка: Федосия
Рождение ребёнка
Около 01.03.1917
Сын: Романов Антон
Мать ребёнка: Федосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия
Смерть
Неизвестно