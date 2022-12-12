Романов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Романов Алексей
Мать: Федосия
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Старостина Анна
Мать ребёнка: Романова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Романов Николай
Мать ребёнка: Романова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1935
Дочь: Ганичкина Раиса
Мать ребёнка: Романова Татьяна Ивановна
Военная служба
18.09.1941
Советское, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: На войне