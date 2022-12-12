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Романов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Романов Алексей

Мать: Федосия

Рождение ребёнка
25.03.1925

Дочь: Старостина Анна

Мать ребёнка: Романова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Романов Николай

Мать ребёнка: Романова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1935

Дочь: Ганичкина Раиса

Мать ребёнка: Романова Татьяна Ивановна

Военная служба
18.09.1941
Советское, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Татьяна Ивановна

Смерть
?.11.1943
Причина смерти: На войне
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