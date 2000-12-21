Ганичкина (Романова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1935
Дата смерти21.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935
Отец: Романов Иван
Рождение ребёнка
После 1961
Рождение ребёнка
После 1961
Рождение ребёнка
Около 1961
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ганичкин Василий
Рождение ребёнка
До 1961
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганичкин Василий
Смерть
21.12.2000