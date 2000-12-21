Ганичкина (Романова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичкина (Романова) Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1935

Дата смерти

21.12.2000

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1961 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935

Отец: Романов Иван

Мать: Романова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
После 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганичкин Василий

Рождение ребёнка
После 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганичкин Василий

Рождение ребёнка
Около 1961

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ганичкин Василий

Рождение ребёнка
До 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганичкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганичкин Василий

Смерть
21.12.2000
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