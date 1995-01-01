Ганичкин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1931
Дата смерти01.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1931
Отец: Ганичкин Фёдор
Мать: ?
Рождение ребёнка
После 1961
Рождение ребёнка
После 1961
Рождение ребёнка
Около 1961
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ганичкина Раиса
Рождение ребёнка
До 1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганичкина Раиса
Смерть
01.01.1995