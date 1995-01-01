Ганичкин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичкин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1931

Дата смерти

01.01.1995

Пол

Мужской

Отец

До 1910 г.р.

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

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Около 1961 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1931

Отец: Ганичкин Фёдор

Мать: ?

Рождение ребёнка
После 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганичкина Раиса

Рождение ребёнка
После 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганичкина Раиса

Рождение ребёнка
Около 1961

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ганичкина Раиса

Рождение ребёнка
До 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганичкина Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганичкина Раиса

Смерть
01.01.1995
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