Романова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1897

Дата смерти

29.11.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1925

Дочь: Старостина Анна

Отец ребёнка: Романов Иван

Рождение ребёнка
1926

Сын: Романов Николай

Отец ребёнка: Романов Иван

Рождение ребёнка
01.03.1935

Дочь: Ганичкина Раиса

Отец ребёнка: Романов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван

Смерть
29.11.1979
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