Романова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1897
Дата смерти29.11.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Старостина Анна
Отец ребёнка: Романов Иван
Рождение ребёнка
1926
Сын: Романов Николай
Отец ребёнка: Романов Иван
Рождение ребёнка
01.03.1935
Дочь: Ганичкина Раиса
Отец ребёнка: Романов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Иван
Смерть
29.11.1979