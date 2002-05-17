Табачкова (Романова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1913
Дата смерти17.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1913
Отец: Романов Алексей
Мать: Федосия
Рождение ребёнка
14.02.1941
Дочь: Чернова Мария
Отец ребёнка: Табачков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Табачков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Табачков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Табачков Иван
Смерть
17.05.2002