Табачкова (Романова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табачкова (Романова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1913

Дата смерти

17.05.2002

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1913

Отец: Романов Алексей

Мать: Федосия

Рождение ребёнка
14.02.1941

Дочь: Чернова Мария

Отец ребёнка: Табачков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Табачков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Табачков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табачков Иван

Смерть
17.05.2002
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