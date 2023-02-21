Никитина (Романова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Романов Степан
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин ?
Рождение ребёнка
1955
Сын: Никитин Валерий
Отец ребёнка: Никитин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Александр
Отец ребёнка: Никитин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Владимир
Отец ребёнка: Никитин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин ?
Смерть
Неизвестно