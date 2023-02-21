Никитина (Романова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Романова) Тамара

Никитина (Романова) Тамара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Романов Степан

Мать: Романова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин ?

Рождение ребёнка
1955

Сын: Никитин Валерий

Отец ребёнка: Никитин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Александр

Отец ребёнка: Никитин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Владимир

Отец ребёнка: Никитин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close