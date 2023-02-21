Романова (Мурзина) Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Мурзин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Никитина Тамара
Отец ребёнка: Романов Степан
Рождение ребёнка
1936
Сын: Романов Иван
Отец ребёнка: Романов Степан
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Степан
Рождение ребёнка
26.03.1947
Сын: Романов Фёдор
Отец ребёнка: Романов Степан
Рождение ребёнка
01.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Степан
Смерть
1979