Романова (Мурзина) Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Мурзина) Агафья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Мурзин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Никитина Тамара

Отец ребёнка: Романов Степан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Романов Иван

Отец ребёнка: Романов Степан

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Степан

Рождение ребёнка
26.03.1947

Сын: Романов Фёдор

Отец ребёнка: Романов Степан

Рождение ребёнка
01.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Степан

Смерть
1979
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