Мурзин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893
Сын: Мурзин Гаврил
Мать ребёнка: не указана
Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мурзин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Романова Агафья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзин Антон
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно