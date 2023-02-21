Мурзин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893

Сын: Мурзин Гаврил

Мать ребёнка: не указана

Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Мурзин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Романова Агафья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзин Антон

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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