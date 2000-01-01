Романов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Романов Степан

Мать: Романова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Игорь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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