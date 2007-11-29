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Романов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1947

Дата смерти

29.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1947

Отец: Романов Степан

Мать: Романова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
05.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 26.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.2007
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