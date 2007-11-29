Романов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1947
Дата смерти29.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1947
Отец: Романов Степан
Рождение ребёнка
05.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 26.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.2007