Павлова (Корнеева) Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Корнеева) Анисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913

Отец: Корнеев Семён

Мать: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Отец ребёнка: Павлов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Фёдор

Отец ребёнка: Павлов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов ?

Смерть
Неизвестно
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