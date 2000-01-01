Павлова (Корнеева) Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913
Отец: Корнеев Семён
Мать: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Фёдор
Отец ребёнка: Павлов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов ?
Смерть
Неизвестно