(Павлова) Римма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов ?
Мать: Павлова Анисия
Рождение ребёнка
19.10.1958
Рождение ребёнка
30.04.1968
Рождение ребёнка
24.03.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдаткин Александр
Отец ребёнка: Солдаткин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солдаткин Владимир
Смерть
Неизвестно