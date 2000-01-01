(Павлова) Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Римма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1913 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов ?

Мать: Павлова Анисия

Рождение ребёнка
19.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдаткин Владимир

Рождение ребёнка
30.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдаткин Владимир

Рождение ребёнка
24.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдаткин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдаткин Александр

Отец ребёнка: Солдаткин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдаткин Владимир

Смерть
Неизвестно
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