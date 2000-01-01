Солдаткин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солдаткин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Римма

Рождение ребёнка
30.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Римма

Рождение ребёнка
24.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдаткин Александр

Мать ребёнка: Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римма

Смерть
Неизвестно
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