Солдаткин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солдаткин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1958
Рождение ребёнка
30.04.1968
Рождение ребёнка
24.03.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдаткин Александр
Мать ребёнка: Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Римма
Смерть
Неизвестно