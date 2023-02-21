Корнеева (Корнеева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Корнеев Семён
Мать: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
До 1945
Рождение ребёнка
05.08.1947
Рождение ребёнка
07.10.1950
Рождение ребёнка
17.09.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003