Корнеева (Корнеева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Корнеева) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Корнеев Семён

Мать: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
До 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Владимир Дмитриевич

Смерть
2003
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