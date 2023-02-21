Корнеев Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Анастасия

Рождение ребёнка
05.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Анастасия

Рождение ребёнка
07.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Анастасия

Рождение ребёнка
17.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Анастасия

Смерть
1996
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