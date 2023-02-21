Корнеев Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1945
Рождение ребёнка
05.08.1947
Рождение ребёнка
07.10.1950
Рождение ребёнка
17.09.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Анастасия
Смерть
1996