Борцова (Корнеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова (Корнеева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнеев Семён

Мать: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борцов Василий

Отец ребёнка: Борцов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Борцов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Мария

Отец ребёнка: Борцов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Борцов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борцов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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