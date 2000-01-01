Борцова (Корнеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнеев Семён
Мать: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борцов Василий
Отец ребёнка: Борцов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Борцов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Мария
Отец ребёнка: Борцов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Борцов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борцов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно