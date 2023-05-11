Борцов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Иван Степанович

Место рождения

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борцов Василий

Мать ребёнка: Борцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Борцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Мария

Мать ребёнка: Борцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Борцова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борцова Анна

Смерть
1987
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