Борцов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борцов Василий
Мать ребёнка: Борцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Борцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Мария
Мать ребёнка: Борцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Борцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борцова Анна
Смерть
1987