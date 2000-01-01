Куликова (Борцова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Борцова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борцов Иван Степанович

Мать: Борцова Анна

Рождение ребёнка
13.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Василий

Смерть
Неизвестно
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