Куликова (Борцова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борцов Иван Степанович
Мать: Борцова Анна
Рождение ребёнка
13.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Василий
Смерть
Неизвестно