Касьянов Алексей Антонович
Место рождения
Дата рождения10.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1881
Отец: Касьянов Антон Федорович
Мать: Касьянова Анна Фоминична
Рождение ребёнка
20.10.1901
Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова
Рождение ребёнка
24.09.1903
Сын: Касьянов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова
Рождение ребёнка
28.12.1905
Сын: Касьянов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова
Рождение ребёнка
16.08.1908
Дочь: Михайлушкина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова
Рождение ребёнка
15.02.1910
Сын: Касьянов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова
Рождение ребёнка
27.07.1913
Дочь: Скокова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1918
Сын: Касьянов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Касьянова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьянова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Казакова Валенина Алексеевна
Мать ребёнка: Касьянова Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касьянова Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно