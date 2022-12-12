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Касьянов Алексей Антонович

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

10.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1881

Отец: Касьянов Антон Федорович

Мать: Касьянова Анна Фоминична

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Касьянов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Касьянов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1905

Сын: Касьянов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1908

Дочь: Михайлушкина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1910

Сын: Касьянов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1913

Дочь: Скокова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Касьянова Елена Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Касьянов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Касьянова Анна Гавриловна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Анна Гавриловна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Казакова Валенина Алексеевна

Мать ребёнка: Касьянова Анна Гавриловна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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