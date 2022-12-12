Касьянов Антон Федорович
Место рождения
Дата рождения01.08.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1860 ст.
Отец: Касьянов Федор Никитич
Мать: Прасковья Спиридоновна
Рождение ребёнка
21.07.1879 ст.
Сын: Касьянов Трофим
Мать ребёнка: Касьянова Анна Фоминична
Рождение ребёнка
10.03.1881
Сын: Касьянов Алексей Антонович
Мать ребёнка: Касьянова Анна Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касьянова Анна Фоминична
Смерть
Неизвестно