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Касьянов Антон Федорович

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Место рождения

Павельцево, Клин, Московская область

Дата рождения

01.08.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1860 ст.

Отец: Касьянов Федор Никитич

Мать: Прасковья Спиридоновна

Павельцево, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1879 ст.

Сын: Касьянов Трофим

Мать ребёнка: Касьянова Анна Фоминична

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1881

Сын: Касьянов Алексей Антонович

Мать ребёнка: Касьянова Анна Фоминична

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Анна Фоминична

Смерть
Неизвестно
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