Касьянова (Фомина) Анна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1879 ст.
Сын: Касьянов Трофим
Отец ребёнка: Касьянов Антон Федорович
Рождение ребёнка
10.03.1881
Сын: Касьянов Алексей Антонович
Отец ребёнка: Касьянов Антон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно