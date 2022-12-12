Касьянова (Фомина) Анна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Фомина) Анна Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1879 ст.

Сын: Касьянов Трофим

Отец ребёнка: Касьянов Антон Федорович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1881

Сын: Касьянов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Касьянов Антон Федорович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Антон Федорович

Смерть
Неизвестно
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