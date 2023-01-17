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Прасковья Спиридоновна

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Место рождения

Павельцево, Клин, Московская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

12.11.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Павельцево, Клин, Московская область
Бракосочетание
1859

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.08.1860 ст.

Сын: Касьянов Антон Федорович

Отец ребёнка: Касьянов Федор Никитич

Павельцево, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Николаевич

Смерть
12.11.1904 ст.
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