Прасковья Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти12.11.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1859
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.08.1860 ст.
Отец ребёнка: Касьянов Федор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Николаевич
Смерть
12.11.1904 ст.