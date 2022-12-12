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Касьянов Федор Никитич

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Касьянов Никита Степанович

Мать: Касьянова Евдокия Семеновна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1860 ст.

Сын: Касьянов Антон Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Спиридоновна

Павельцево, Клин, Московская область
Бракосочетание
1860

Жена: Касьянова Александра Павловна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Касьянова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Касьянова Александра Павловна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Касьянов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Касьянова Александра Павловна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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