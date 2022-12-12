Касьянов Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
01.08.1860 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Спиридоновна
Павельцево, Клин, Московская область
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Касьянова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Касьянова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Касьянов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Касьянова Александра Павловна
Смерть
Неизвестно