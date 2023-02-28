Касьянов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1905
Рождение ребёнка
17.09.1930
Дочь: Мылова Майя Николаевна
Мать ребёнка: Касьянова Мария Павловна
Рождение ребёнка
24.06.1937
Сын: Касьянов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Касьянова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касьянова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно