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Касьянов Николай Алексеевич

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

28.12.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1905

Отец: Касьянов Алексей Антонович

Мать: Касьянова Елена Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1930

Дочь: Мылова Майя Николаевна

Мать ребёнка: Касьянова Мария Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1937

Сын: Касьянов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Касьянова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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