Касьянова (Ковалкина) Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Ковалкина) Елена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Касьянов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Касьянов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1905

Сын: Касьянов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1908

Дочь: Михайлушкина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1910

Сын: Касьянов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1913

Дочь: Скокова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Алексей Антонович

Смерть
Неизвестно
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