Касьянова (Ковалкина) Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1901
Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
24.09.1903
Сын: Касьянов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
28.12.1905
Сын: Касьянов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
16.08.1908
Дочь: Михайлушкина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
15.02.1910
Сын: Касьянов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
27.07.1913
Дочь: Скокова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно