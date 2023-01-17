Скокова (Касьянова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скокова (Касьянова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

27.07.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1913

Отец: Касьянов Алексей Антонович

Мать: Касьянова Елена Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скоков Денис Минович

Рождение ребёнка
04.03.1942

Сын: Скоков Леонтий Денисович

Отец ребёнка: Скоков Денис Минович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоков Денис Минович

Смерть
Неизвестно
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