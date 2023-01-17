Скокова (Касьянова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1913
Рождение ребёнка
23.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скоков Денис Минович
Рождение ребёнка
04.03.1942
Отец ребёнка: Скоков Денис Минович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скоков Денис Минович
Смерть
Неизвестно