Скоков Денис Минович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скокова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
04.03.1942
Мать ребёнка: Скокова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скокова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно