Скоков Денис Минович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоков Денис Минович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скокова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
04.03.1942

Сын: Скоков Леонтий Денисович

Мать ребёнка: Скокова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скокова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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