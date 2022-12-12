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Касьянов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

24.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1903

Отец: Касьянов Алексей Антонович

Мать: Касьянова Елена Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1930

Сын: Касьянов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Касьянова Елизавета Николаевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Елизавета Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Елизавета Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Елизавета Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Елизавета Николаевна

Смерть
Неизвестно
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