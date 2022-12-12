Касьянов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1903
Рождение ребёнка
04.07.1930
Мать ребёнка: Касьянова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьянова Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
11.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьянова Елизавета Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно