Касьянова (Евстигнеева) Елизавета Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касьянов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касьянов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно