Касьянова (Евстигнеева) Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Евстигнеева) Елизавета Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Сергей Алексеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Сергей Алексеевич

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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