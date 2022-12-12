Касьянов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1901
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьянова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касьянова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьянова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касьянова Елизавета
Смерть
Неизвестно