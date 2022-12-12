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Касьянов Иван Алексеевич

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

20.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1901

Отец: Касьянов Алексей Антонович

Мать: Касьянова Елена Иванова

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Мария

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Елизавета

Смерть
Неизвестно
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