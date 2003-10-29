Касьянова (Кузнецова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Кузнецова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1930

Дочь: Мылова Майя Николаевна

Отец ребёнка: Касьянов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
24.06.1937

Сын: Касьянов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Касьянов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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