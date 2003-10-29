Касьянова (Кузнецова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1930
Дочь: Мылова Майя Николаевна
Отец ребёнка: Касьянов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
24.06.1937
Сын: Касьянов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Касьянов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно