Касьянов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1937
Дата смерти29.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1937
Рождение ребёнка
01.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.10.2003