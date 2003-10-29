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Касьянов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1937

Дата смерти

29.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1937

Отец: Касьянов Николай Алексеевич

Мать: Касьянова Мария Павловна

Рождение ребёнка
01.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.10.2003
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