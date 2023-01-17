Касьянова (Звездина) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Касьянов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Казакова Валенина Алексеевна
Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1873
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана