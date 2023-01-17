Касьянова (Звездина) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Звездина) Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918

Сын: Касьянов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Казакова Валенина Алексеевна

Отец ребёнка: Касьянов Алексей Антонович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Алексей Антонович

Смерть
1873
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

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