Казакова (Касьянова) Валенина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Касьянова) Валенина Алексеевна

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Касьянов Алексей Антонович

Мать: Касьянова Анна Гавриловна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачев Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачев Виктор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачев Виктор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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