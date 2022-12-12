Казакова (Касьянова) Валенина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
12.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно