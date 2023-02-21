Грачев Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачев Виктор Андреевич

Грачев Виктор Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Валенина Алексеевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Валенина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Валенина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close