Грачев Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова Валенина Алексеевна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова Валенина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно