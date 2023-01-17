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Касьянов Георгий Алексеевич

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Касьянов Алексей Антонович

Мать: Касьянова Анна Гавриловна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Серафима Яковлевна

Рождение ребёнка
12.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Серафима Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Серафима Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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