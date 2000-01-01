Касьянова (Сарычева) Серафима Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касьянов Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касьянов Георгий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно