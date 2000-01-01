Касьянова (Сарычева) Серафима Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова (Сарычева) Серафима Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
12.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Георгий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Георгий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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