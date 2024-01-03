Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична

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Место рождения

Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1888

Дата смерти

02.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Хрулёв Кузьма Левонтьев

Мать: Варвара Иванова

Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.02.1908

Сын: Бондарев Иван Семенович

Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов

Никульское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.06.1908

Муж: Бондарев Семён Михайлов

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1909

Сын: Бондарев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.1911

Дочь: (Бондарева) Мария

Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов

Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: (Бондарева) Анна

Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов

Мостовское, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1919

Сын: Бондарев Александр

Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов

Рождение ребёнка
07.01.1923

Дочь: Фомина (Бондарева) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов

Рождение ребёнка
25.12.1926

Сын: Бондарев Владимир Семенович

Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов

Смерть
02.08.1968

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