Бондарева (Хрулёва) Татьяна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти02.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Хрулёв Кузьма Левонтьев
Мать: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1908
Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов
Бракосочетание
02.06.1908
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1909
Сын: Бондарев Николай Семёнович
Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов
Рождение ребёнка
15.06.1911
Дочь: (Бондарева) Мария
Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: (Бондарева) Анна
Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бондарев Александр
Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов
Рождение ребёнка
07.01.1923
Дочь: Фомина (Бондарева) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов
Рождение ребёнка
25.12.1926
Сын: Бондарев Владимир Семенович
Отец ребёнка: Бондарев Семён Михайлов
Смерть
02.08.1968